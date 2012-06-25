حزب الله يعتبر فوز مرسي بالرئاسة المصرية انجازاً تاريخياً

وصف حزب الله في لبنان، فوز مرشح حركة الإخوان المسلمين في مصر محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية المصرية بـ"الانجاز التاريخي".

وقال الحزب في رسالة تهنئة بعثها الاثنين إلى الرئيس المصري الجديد، إنه "يتوجه بأسمى آيات التبريك للشعب المصري العظيم على انجازه الانتخابي التاريخي، والذي حققه من خلال حضوره الكبير في الساحات والميادين المختلفة، وصبره الطويل، وحمايته لهذا الإنجاز من أي تلاعب أو تزوير".

وأضاف ان "هذا الانجاز يأتي كخطوة نوعية ومصيرية على طريق تحقيق الأهداف الشريفة لهذه الثورة (المصرية) المباركة".

وأشاد الحزب بـ"الثقة الغالية التي منحها الشعب العزيز" إلى مرسي، آملاً أن يتمكن من "تحمّل هذه المسؤولية العظيمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر والمنطقة، ومن تحقيق تطلعات الشعب المصري ومن إعادة مصر إلى موقعها العربي والإسلامي المتقدم في الدفاع عن قضايا الأمة وصياغة مستقبل ومصير المنطقة".