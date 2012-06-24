بالفيديو :هستيريا صراخ وبكاء فى غرفة عمليات حملة « شفيق » بعد فوز مرسى بالرئاسة

فور أن أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، انفجر أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق المتواجدون فى غرفة العمليات، التى خصصتها الحملة مؤخراً فى أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، وانطلق الصراخ والبكاء والعويل من فم العديد من السيدات المتواجدات فى الغرفة، بعد أن سقط مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية.



وأطلق العديد من أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق، هتافات "لا مرسى لا"، و"المجلس العسكرى باع البلد"، و"حرام اللى بيحصل دا الفريق هو الرئيس"، فيما أخذت إحدى السيدات فى إطلاق هتافات "يا ولاد الكلب" رداً على ما زعموه أن المجلس العسكرى كان له دور فى التلاعب بالنتائج لصالح الدكتور محمد مرسى، فيما حاول أحد الأعضاء تهدئة الأشخاص الذين انفجروا فى غضبهم بعد فوز الدكتور محمد مرسى.



فيما غادر أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق القاعة المخصصة لغرفة العمليات بفندق جى دبليو مارويوت بالقاهرة الجديدة، فور إعلان النتيجة، ولم يتواجد أى منهم فى القاعة، خشية أن يظهر منهم أى مظاهر غضب عقب إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، بفوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وكان يشارك فى الغرفة كل من مايكل منير الناشط القبطى ومؤسس حزب الحياة القبطى، والكابتن شادى محمد لاعب نادى تليفونات بنى سويف.



وعلم "اليوم السابع"، أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، تابع عملية إعلان النتيجة من منزله بالتجمع بصحبته شخصيات مقربة منه، وبناته الثلاث "مى، أميرة، شيرين" اللاتى يقطن معه بنفس المنزل، فيما أصيب العديد من الأشخاص المتواجدين أمام منزل الفريق أحمد شفيق بصدمة بعد إعلان النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسى، وسقط أحد الأفراد مغشيا عليه من نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعوا فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية، أمام مرشح الإخوان محمد مرسى.