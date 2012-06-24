متظاهرون: يا توفيق يا .. الثورة مستمرة

تظاهر عدد من المؤيدين للدكتور محمد مرسي، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، احتفالاً باقتناص مرشحهم كرسي رئاسة الجمهورية المصرية عقب ثورة 25 يناير.

ونقلا عن صفحة "آخر أخبار ميدان التحرير" على الفيس بوك، ردد المتظاهرون العديد من الهتافات المناهضة للإعلامي توفيق عكاشة الذي كان من أشد المعارضين لوصول المرشح اللإخواني د.محمد مرسي لرئاسة مصر.

فردد المتظاهرون "يا توفيق يا عرة الثورة مستمرة" "واحد اتنين توفيق عكاشة فين".

جاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد برئاسة المستشار فاروق سلطان فوز الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة رئيسا لمصر فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.