إصابة 17 عاملاً في انقلاب مركبتهم اثر ملاحقة الاحتلال لهم

أصيب، اليوم الأحد، 17 عاملا في مدينة القدس، جراء انقلاب المركبة التي كانت تقلهم إلى مكان عملهم في القدس، بعد مطاردتها من قبل قوات الاحتلال.

وأفاد أحد العمال : كنا متوجهين إلى مدينة القدس حيث مكان العمل، سالكين الأحراش القريبة من قرية حوسان غرب بيت لحم بسبب عدم حيازتهم تصاريح لدخول القدس، فقام جنود الاحتلال راجلين وبواسطة سيارات 'جيب' بمطاردتهم، ما أدى إلى انقلاب المركبة في أحد الأودية بالمكان.

ونقلاً عن وكالة وفا الرسمية، أكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أنهم تلقوا بلاغا بوجود إصابات لحادث سير لمركبة كانت تقل عمالا، وعلى الفور توجهت الطواقم للموقع، وتم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين.

وأضاف جعافرة أنه تم نقل 14 مصابا حتى الآن، إلى مستشفيات اليمامة في الخضر، وبيت جالا الحكومي، والجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، واصفا حالاتهم بأنها بين المتوسطة والطفيفة.