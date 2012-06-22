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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بعد 9 سنوات من الاسر: الافراج عن الأسير المقدسي بلال يوسف

  • فلسطين اليوم
  • 18:56 - 22 يونيو 2012
بنك فلسطين
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أفرجت ادارة سجن بئر السبع  في النقب اليوم الجمعة عن الأسير بلال يوسف ،وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة 9 سنوات متنقلا بين السجون.
واستقبل الأسير على الاكتاف و بالأعلام والهتافات المشيدة ببطولات الاسرى والزغاريد .

وتوجه الأسير  فور الإفراج عنه الى المسجد الأقصى حيث صلى هناك قبل  توجهه الى منزله في صور باهر حيث كان هناك بانتظار استقباله عدد كبير من الاهالي والاصدقاء والمعارف

و بلال  بعد الافراج عنه قال " لقد تم الافراج عني اليوم من سجن إيشل في بئر السبع وقسم " 11 " ما زال مغلقا من قبل إدارة السجن ، وذلك ردا على إستمرار إرجاع الأسرى لوجبات الطعام".

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