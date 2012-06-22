بعد 9 سنوات من الاسر: الافراج عن الأسير المقدسي بلال يوسف

أفرجت ادارة سجن بئر السبع في النقب اليوم الجمعة عن الأسير بلال يوسف ،وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة 9 سنوات متنقلا بين السجون.

واستقبل الأسير على الاكتاف و بالأعلام والهتافات المشيدة ببطولات الاسرى والزغاريد .

وتوجه الأسير فور الإفراج عنه الى المسجد الأقصى حيث صلى هناك قبل توجهه الى منزله في صور باهر حيث كان هناك بانتظار استقباله عدد كبير من الاهالي والاصدقاء والمعارف

و بلال بعد الافراج عنه قال " لقد تم الافراج عني اليوم من سجن إيشل في بئر السبع وقسم " 11 " ما زال مغلقا من قبل إدارة السجن ، وذلك ردا على إستمرار إرجاع الأسرى لوجبات الطعام".