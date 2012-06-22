قناة إسرائيلية: دبلوماسى سورى حالى ينقل معلومات « خطيرة » لتل أبيب

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن "دبلوماسيا سوريًّا رفيع المستوى" ما زال جزءاً من النظام، ويعمل فى إحدى العواصم الأوروبية، نقل مؤخراً معلومات استخباراتية خطيرة لإسرائيل، تتعلق بخطوط تهريب أسلحة إيرانية لحزب الله برًّا عبر سوريا وبحراً، وذلك عن طريق شخصية يهودية أوصلت الرسالة إلى أحد الوزراء الإسرائيليين، وإلى نائب فى الكنيست.



ونقلت القناة الإسرائيلية قولها، إن من بين المعلومات أن إيران قامت بتزويد النظام السورى أسلحة متطورة ومتقدمة إلى حد كبير، وذلك من خلال الممرات البحرية والبرية بين البلدين، ووفقاً للقناة فإن المسؤول السورى ينتظر أن تقوم إسرائيل بفتح قناة تواصل معه مباشرة، من أجل تزويدها بمعلومات أمنية إضافية أخرى.