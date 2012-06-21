الشاباك يزعم: حماس تحاول من غزة اعادة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية

زعم جهاز الامن العام الصهيوني، الشاباك ان حركة حماس تحاول اعادة تنشيط البنى التحتية للمقاومة في الضفة الغربية وتوجيهها لتنفيذ هجمات مسلحة في "اسرائيل"، خاصة عمليات اختطاف لغرض المساومة على الافراج عن أسرى فلسطينيين .

و بحسب ادعاءات الشاباك التي نشرت اليوم على موقعه الإلكتروني، فان حماس تستفيد في ذلك من السجناء من ابناء الضفة الغربية الذين ابعِدوا الى القطاع في اطار صفقة شاليط، ولهم علاقات مع عناصر في الضفة .

كما اتهم التقرير حركة حماس بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف "اسرائيل" انطلاقا من سيناء، بما فيها اطلاق قذائف صاروخية باتجاه ايلات.