شهيدان من كتائب القسام جراء استهداف الاحتلال لموقع للمقاومة شمال غزة

استشهد مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأصيب واحد وعشرون آخرون صباح اليوم جراء انهيار أحد الأنفاق التي تعرضت لقصف صهيوني سابق في العدوان الأخير شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لمراسلنا في شمال قطاع غزة أن المقاومان في كتائب القسام "محمد زهير الخالدي" 26 عاماً، و "ثائر البيك" 33 عاماً استشهدا بعد انهيار النفق عليهما واستنشاقهما لكميات كبيرة من الغاز السام الناتج عن الصواريخ التي استخدمتها الطائرات الصهيونية في استهدافها للنفق.

وأضافت المصادر الطبية أن "عدد الإصابات بلغ 21 إصابة، وما زال هناك عدد من الحالات الحرجة والخطيرة وهي الآن تتلقى العلاج، وهناك بعض الحالات التي تم علاجها وخرجت من المستشفى".