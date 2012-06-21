اتصالات غزة تعتمد نظاماً الكترونياً موحداً لإدارة أرقام الجولات المكفولة من الحكومة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة، عن تطبيق النظام الالكتروني الموحد لأرقام الهواتف الخلوية المكفولة من الحكومة.

وقال م. محمد حواس مدير الإدارة العامة للعمليات بالوزارة أنه تم العمل فعلياً بالبرنامج من مطلع شهر يونيو الحالي انه تم شرح النظام للمفوضين من وزارة المالية و شركة جوال ليتمكنوا من استخدامه .

وأضاف انه تم إبلاغ جميع الوزارات و المؤسسات و الهيئات الحكومية بالتوجه لوزارة المالية في مراسلاتهم بعد اعتماد الأرقام من وزارة المالية ويتم إرسالها لوزارة الاتصالات الكترونيا عبر البرنامج المذكور حيث تم الانتهاء من باقي الإجراءات بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات و شركة جوال الكترونياً.

وذكر حواس بأن هذا الأمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا في تعزيز العمل الالكتروني ولتسهيل الإجراءات بين المؤسسات الحكومية المختلفة.

ومن شأن النظام الالكتروني الجديد العمل على توفير الجهد والوقت اللازم للمراسلات وكذلك تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات .

وسيعمل النظام على تعزيز البنية الإجرائية نحو التحول الالكتروني وفي إطار دعم الحكومة الالكترونية التي شرعت الوزارة بإعداد الخطة الإستراتيجية لها بالتعاون مع عدد من الوزارات .