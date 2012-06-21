معتقلون سياسيون بسجن أريحا يبدأون اضرابا مفتوحا عن الطعام

أكد أهالي خمسة معتقيلن سياسيين في سجن المخابرات في مدينة اريحا التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله أن أبناءهم بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام من صباح اليوم الاربعاء (20-6).



وبحسب الأهالي فإن المعتقلين محمد الأطرش ومحمد ابو حديد وعثمان القواسمي ومعتصم النتشة من الخليل بالاضافه الى المختطف اسلام حامد من مدينة رام الله قرروا البدء بالاضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحهم، وهم جميعا حاصلون على قرارات من المحاكم الفلسطينية بالافراج الفوري عنهم منذ اكثر من عام ونصف، علما انهم مختطفون لدى مخابرات رام الله منذ ما يزيد عن عامين.



وكان المعتقلون الخمسة ومعهم المعتقل انس أبو مرخية الذي نقل منذ شهرين الى سجن تحقيق بيتونيا قد وجهوا العديد من الرسائل من سجن اريحا الى كافة المؤسسات الحقوقيه والانسانية ولجنة الحريات طالبوا من خلالها بضرورة تطبيق قرارات المحاكم والافراج عنهم.



كما سبق أن هدد هؤلاء المعتقلين في وقت سابق أنهم سيبدأون اضرابا مفتوحا عن الطعام في حال لم يتم الافراج عنهم، وحمّل ذووا المعتقلين السلطة في رام الله المسئولية الكامله عن حياة ابنائهم، وجددوا مطالبهم بالافراج عن أبنائهم الذين أنهوا محكومياتهم.



وقالت عائلة المعتقل إسلام حامد إن نجلهم أخبرهم بأنه بدأ اليوم إضرابا عن الطعام بسبب ما أسماه إهمالا وعدم اكتراث من قبل المخابرات الفلسطينية لتحسين مطالبهم المعيشية.



وأضافت العائلة أن هذا الإضراب لم يعد فقط تحسينا لوضعهم المعيشي، بل تجاوز ذلك للمطالبة بالإفراج عنهم من السجن مستندين لقرارات المحاكم الفلسطينية التي حصلوا عليها.