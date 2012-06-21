كتانة: الوزراء العرب يقرون إجراء دراسة لربط فلسطين بشبكتي الكهرباء والغاز

اعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية د. عمر كتانة بأن مجلس وزراء الكهرباء العرب، الذي عقد في القاهرة مؤخرا، اقر اجراء دراسة حول ربط شبكة الكهرباء الفلسطينية بشبكة الربط الكهربائي الثماني العربي، وكذلك ربط فلسطين بشبكة الغاز العربية.

وقال كتانة، عقب اجتماع عقده في العاصمة الاردنية عمان، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني علاء بطاينة: ان الجانبين الفلسطيني والاردني اتفقا على استكمال الدراسات الخاصة بالربط الثماني لاستقطاب التمويل وتنفيذ المشروع، داعيا الى ان يكون الجانب الفلسطيني مهيأ لعملية الربط.

وأوضح كتانة بأن الجانب الفلسطيني بدأ بالفعل عمليات بناء محطات التحويل على خطوط الضغط العالي كما قام بمعالجة الشبكات وتحسين جودتها واعادة تأهيلها للوصول الى نظام كهربائي قادر على الربط مع الدول العربية الشقيقة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية والربط الكهربائي، واستمرار تزويد مدينة أريحا والاغوار الفلسطينية بالكهرباء من الاردن.

وأثنى كتانة على دور الجانب الأردني في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني وخاصة في مجال الطاقة، آملا بتطوير مشاريع مستقبلية لتوطيد علاقات التعاون والشراكة ما بين البلدين.

وقال كتانة ان لقاءً قريبا سيجمع بين خبراء فلسطينيين وأردنيين لبحث أوجه التعاون الممكنة بين البلدين.

ومن جهته، وصف البطاينة العلاقات الثنائية بين البلدين بالاستراتيجية وأنها تتسم بالاستقرار والثبات والديمومة، وابدى استعداد الاردن لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وفق امكاناته، مشيرا الى لقاء سيجمع الخبراء من البلدين قريبا للبحث في التعاون في مجال الثروة المعدنية والطاقة المتجددة والربط الكهربائي بالاضافة الى مشاريع من شأنها زيادة التعاون بين البلدين.

وقال ان الاردن مستعد لاستقبال وفد من الخبراء الفلسطينيين للتعاون فيما يتعلق بالربط الكهربائي الاقليمي ورفع مستوى الربط الحالي، لضمان سريان طاقة اكبر في الاتجاهين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.