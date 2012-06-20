داخلية غزة: جاهزون للتعامل مع أي عدوان صهيوني على القطاع

استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة التصعيد "الإسرائيلي" الأخير بحق أهالي قطاع غزة، محملة الاحتلال وحكومته مسؤولية النتائج المترتبة عنه.

وأكدت الداخلية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الأربعاء جاهزيتها بكافة كوادرها وأجهزتها للتعامل مع أي عدوان "إسرائيلي" على القطاع، ضمن خطة طوارئ متكاملة.

ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف وعدم الالتفات إلى التهديدات "الإسرائيلية"، أو تناقل الشائعات، مشيرة إلى أن أجهزتها تواصل ملاحقة عملاء الاحتلال ورصد تحركاتهم.

كما طالبت الداخلية كافة المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن القصف وعدم التجمع، وإتاحة المجال الكافي أمام طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنجاز عملها وإنقاذ المصابين، محملة المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن اعتداءات الاحتلال.

وطالبت الوزارة الجامعة العربية وكافة الأطراف العربية والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد للتصعيد "الصهيوني" الأخير.