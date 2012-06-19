مصدر مصري: مبارك يدخل في غيبوبة وصعقات كهربائية لقلبه

قالت مصادر أمنية مصرية أن قلب الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس بمستشفى سجن مزرعة طرة توقف عن النبض وتم إسعافه بجهاز الصدمات الكهربائية.

كما أفادت المصادر أن الحالة الصحية لمبارك دخلت في مرحلة خطرة خاصة بعد أن انتابته أزمة تنفس شديدة دفعت أطباء سجن مزرعة طرة لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، فيما رجحت مصادر مسئولة نقل مبارك إلى مستشفى عسكري خلال الساعات القليلة المقبلة إذا ما استمر تدهور حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق منذ دخوله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لتنفيذ عقوبة الحبس المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وهو يعاني من نوبات ضيق في التنفس وذبذبات أذينية واكتئاب نفسي حاد حتى يوم السبت.