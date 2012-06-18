نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يهنئ الشعب المصري ورئيسه المنتخب

بارك نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، للشعب المصري الشقيق نجاحه في الانتخابات الرئاسية المصرية وتجاوز هذا التحدي الصعب الذي راهن البعض على فشله.

وقال النخالة في تصريح له عصر اليوم الاثنين (18/6): " نبارك للشعب المصري بكل أطيافه ومؤسساته هذا الإنجاز الكبير، ونهنئ الدكتور محمد مرسي رئيس مصر المنتخب على هذه الثقة التي نالها من شعب مصر العظيم، ونسأل الله تعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة واستكمال إنجازات الثورة".

وأضاف: "نأمل أن يشكل هذا النجاح وهذا الفوز رافعة تعزز العلاقات وتدفع باتجاه مزيد من الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال ويدافع عن فلسطين ومقدساتها السليبة".

وتابع: "كل من يراهن على تراجع دور مصر خاسر، فالشعب المصري شعب عاقد العزم على النهضة واستعادة مكانة مصر ودورها، ونحن جميعاً نتابع اللحظة بأمل وثقة في المستقبل".