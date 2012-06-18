قيادي في فتح ينفي وجود خلافات مع حماس ويتوقع استئناف الحوار قريباً

نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح وجود إيه خلافات بين حركتي فتح و حماس و خاصة فيما يتعلق بأسماء المطروحة لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

وقال أن مجموعة من الأسماء طرحت لكل الوزارات من قبل حركة حماس و فتح، و لم يتم حتى الآن الدخول في مرحلة فرز الأسماء و الاختيار منها، حيث أجلت لجلسات حوار أخرى لاختصار الأسماء أكثر فأكثر ليتمكن الرئيس اختيار وزراء الحكومة.

وشدد مقبول في حديث إذاعي له على عدم وجود أيه خلافات بين الفريقين المتحاورين، و أن قضية إعلان أسماء حكومة التوافق الوطني هي مسألة وقت فقط.

وقال مقبول أن ما يعطل بعض التصريحات التي انطلقت في الذكرى الخامسة للانقسام والتي اعتبرتها قادة حماس يوما وطنيا، في حين تعتبرها حركة فتح يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وتابع مقبول:" نحن نسعى للإعلان عن حكومة التوافق الوطني بالتزامن مع إنهاء لجنة الانتخابات المركزية عملها في القطاع و إعلان جاهزيتها لإجراء الانتخابات، لإعلان مرسوم تحديد موعد الانتخابات مع مرسوم إعلان حكومة التوافق الوطني في نفس اليوم".

وقال مقبول أن الأيام المقبلة ستشهد جولات حوار جديدة بين الجانبين، و ما يؤخر تحديد موعد نهائي لهذه الجلسات هو الوضع في القاهرة، متوقعا أن تكون بعد إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات.