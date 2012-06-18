حالة الطقس: جو حار مع انخفاض درجات الحرارة

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يستمر اليوم الإثنين حارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غدٍ صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا.