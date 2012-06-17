هنية: ندين إطلاق النار على أهلنا في مخيم نهر البادر

بحث رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع ممثل حركة المقاومة الإسلامية- حماس في لبنان علي بركة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاً في مخيم نهر البارد في أعقاب الحادث المؤسف الذي أدى إلى استشهاد الفتى الفلسطيني أحمد قاسم وجرح آخرين برصاص عناصر الجيش اللبناني.

وأدان هنية إطلاق النار غير المبرر على أهلنا في مخيم نهر البارد، وطالب الحكومة اللبنانية بالتحقيق في الحادث ورفع الحالة العسكرية المفروضة على المخيم والإسراع في إعادة إعماره وعودة سكانه إليه باعتباره رمزاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين ومحطة على طريق العودة إلى فلسطين.

وأكد هنية حرصه الشديد على المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها وعلى السلم الأهلي في لبنان وصون دماء أهلنا في المخيمات والمحافظة على كرامتهم وتأمين العيش الكريم لهم ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين.

وقدم هنية التعازي باستشهاد الفتى أحمد قاسم وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد على ضرورة تمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وحذر من الإيقاع بين الجيش اللبناني والمخيمات الفلسطينية في لبنان.