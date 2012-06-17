التشيك تهزم مستضيفة اليورو واليونان تهزم الدب الروسي

تأهل منتخب جمهورية التشيك إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2012 عقب فوزه أمس السبت على بولندا بنتيجة 1-0 في ملعب فروتسواف.

وسجل هدف المباراة الوحيد بيتر ييراتشيك في الدقيقة 72 ليتصدر منتخب التشيك مجموعته برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطتين ليغادر البطولة.

كما قاد المخضرم جيورجيوس كاراغونيس منتخب بلاده اليونان إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2012 بتسجيله هدف الفوز الوحيد على نظيره الروسي في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء أمس السبت على الملعب الوطني في وارسو في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في المسابقة.

وأطاحت اليونان (4 نقاط) بطلة نسخة 2004 بروسيا (4 نقاط) من البطولة ورافقت جمهورية التشيك (6 نقاط) التي فازت على بولندا ( نقطتان) إلى ربع النهائي لأنها تفوقت على روسيا بفضل المواجهة المباشرة على الرغم من أن فارق الأهداف كان في مصلحة الروس.

وتمكن المنتخب الإغريقي أيضاً من الثأر لهزيمته مرتين أمام روسيا في الدور الأول من نسختي 2004 و2008 عندما خرج الروس فائزين 2-1 و1-صفر لكن الخسارة الأولى لم تمنع اليونانيين من مواصلة المشوار حتى اللقب.