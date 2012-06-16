امنستي« تطالب »إسرائيل" بإطلاق سراح الأسير السرسك

طالبت منظمة "العفو الدولية" امنستي حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني محمود السرسك، الذي يواجه خطر الموت جرّاء مواصلة إضرابه عن الطعام لليوم السابع والتسعين على التوالي، في أطول إضراب شهده التاريخ.

وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر اليوم السبت، إن السرسك حُرم من الحصول على العلاج الطبي مراراً وتكراراً خلال إضرابه عن الطعام، وهو إجراء يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة بالنسبة إلى شخص على وشك الموت، وفي انتهاك لالتزامات (إسرائيل) الدولية، وفق البيان.

وأضاف فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن السلطات الإسرائيلية كان لديها فرصة كافية لتوجيه تهمة جنائية معترف بها ضد السرسك المعتقل منذ تموز/ يوليو عام 2009، وتقديمه للمحاكمة بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، إلا أنها فشلت في ذلك وقامت بتأكيد أمر اعتقاله بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الذي يسمح لها باحتجاز أفراد من دون تهمة أو محاكمة بناءً على "معلومات سرية".