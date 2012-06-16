الاحتلال يعتقل مواطن ويعتدي على متضامن أجنبي في بيت أمر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة بيت أمر، واعتدت بالضرب على متضامن أجنبي بعد قمعها مسيرة بيت أمر السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وقال الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أمر، يوسف أبو ماريا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صقر أبو ماريا (42 عاما)، واعتدت على متضامن ايرلندي بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات.

وأضاف أن جنود الاحتلال استخدموا القوة لتفريق المشاركين في الفعالية الأسبوعية السلمية، التي تقام بمحاذاة تجمع عصيون الاستيطاني والأراضي المهددة بالاستيلاء، وأعلنوا المنطقة عسكرية ومنعوا المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إليها.

ورفع المشاركون في الفعالية الشعارات المطالبة بوقف الاستيطان، وأخرى مساندة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.