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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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توضيح من وزارة الداخلية بخصوص السفر عبر معبر رفح

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:39 - 16 يونيو 2012
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لقد شهدت الأيام الأخيرة تراجعا كبيرا في الأعداد المغادرة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ، مما زاد الضغط على الجهات المشرفة على السفر وسبب إرباكا في البرامج المحددة لسفر المواطنين، والذين يرتبطون بمواعيد محددة، ونتج عنه أضرارا كبيرة حيث أن بعض المواطنين خسر تذاكر الطيران التي حجزها لنفسه ولأبنائه والتي بلغت آلاف الدولارات، وفيما يلي جدول يوضح أعداد المسافرين في الفترة الماضية:-

ولا يخفى عليك أخي المواطن أن الأعداد المرحلة من يوم إلى يوم أدى إلى تفاقم الأزمة، وعليه فقد اتخذت إدارة ملف السفر القرار التالي:-

لا يسمح للإخوة المواطنين أقل من 40 سنة بالسفر إلا إذا كان يحمل:-

1-  تحويلة طبية وبعذر طبي مقبول.

2-   من يحمل إقامة شارفت على الانتهاء .

3-  الطالب الجامعي الذي يحمل وثائق رسمية تثبت ذلك.

4-  من يحمل تذكرة طيران.

وعليه نرجو من المواطنين الذين هم أقل من 40 عاما عدم التوجه إلى صالة المسافرين حتى إشعار آخر. أما بخصوص شيك السفر فسيتم دراسة أمره وكيفية معالجته بما يكفل حق المسافر.                          

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