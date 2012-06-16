أمريكا للمشير:إجراء انتخابات تشريعية فورا

أكد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الحاجة إلى المضي قدما على وجه السرعة بعملية الانتقال السياسي في مصر، بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي للبنتاجون الليلة الماضية، خلال اتصال هاتفي أجراه بانيتا بالمشير طنطاوي لمناقشة الأحداث الجارية في مصر، بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بشأن البرلمان المصري.

ومن جانبه، أكد المشير طنطاوي مجددا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا لما هو مقرر، ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بحلول الأول من يوليو.

وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن المشير طنطاوى وبانيتا اتفقا على أهمية العلاقة الاستراتيجية الأمريكية-المصرية، مضيفا أن بانيتا شدد للمشير طنطاوي على الحاجة إلى ضمان انتقال كامل وسلمي نحو الديمقراطية. كما أعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة الجديدة المنتخبة في مصر من أجل النهوض بالمصالح المشتركة للبلدين.