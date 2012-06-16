الرابطة الإسلامية تنظم فعاليات تضامنية مع الأسير السرسك

قامت طالبات الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بزيارة ميدانية لمنزل الأسير محمود السرسك المضرب عن الطعام لليوم الواحد والتسعون على التوالي، وذلك في إطار حملة التضامن مع الأسير السرسك .

وأكدت والدة الأسير السرسك أن ابنها يعيش لحظات في ظل تدهور حالته الصحية وإصراره على خوض إضراب الكرامة والحرية، مبيناً أنه يتمتع بمعنويات عالية وإصرار على مواصلة إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته أو الشهادة.

وعبرت والدته عن مشاعر الخوف والترقب التي تسود أجواء البيت والعائلة متمنية من الله أن يرد محمود إليها واقفا على قدميه سالما من كل مكروه.

جاءت كلمات والدة الأسير في مقابلة أجرتها الزميلة وفاء الخواجا منسقة إعلام الرابطة برفح وبثتها إذاعة صوت الأسرى على الهواء مباشرة.

بدوره عبر عماد السرسك شقيق الأسير عن سخطه وغضبه جراء التقاعس الرسمي والدولي خصوصاً اتحاد الكرة الفلسطيني والدولي بخصوص قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم شقيقه الأسير "محمود".

وفي ختام اللقاء شكر شقيق الأسير السرسك الجهود الشعبية والتنظيمية المتضامنة مع شقيقه وخص بالشكر الرابطة الإسلامية على دورها المتواصل مع الأسرى، مشددا على ضرورة تكثيف الجهد لتصل صوتها إلى العالم أجمع.

يشار إلي أن الأسير السرسك يعد احد لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، واعتقل في طريقه للعب كرة القدم مع إحدى الفرق الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وفي ذات السياق نظمت طالبات الرابطة منطقة الوسطى وقفة تضامنية مع الأسير محمود السرسك وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة , وحملت المشاركات في الوقفة صور الأسير السرسك وشعارات منددة بالاعتقال الإداري ومرددات الهتافات المساندة للأسرى.

وتخلل الوقفة العديد من الكلمات منها كلمة للرابطة الإسلامية وجهت فيها رسالة للعالم العربي والإسلامي للالتفات نحو قضية الأسير محمود السرسك وأكرم الريخاوي في إضرابهم المفتوح عن الطعام لنيل كرامتهم ,وتخللها أيضا قصائد وأناشيد لزهرات الرابطة

وفي نهاية الوقفة شكرت مؤسسة مهجة القدس طالبات الرابطة الإسلامية في المحافظة الوسطى على هذه المشاركة الفعالة وعلى هذه الروح الحماسية والهتافات التي كانت نابعة من قلوب الأطفال .