زلزال بقوة 5,5 يضرب شرق تركيا

وقع زلزال اليوم في بلدة سيلوبي التابعة لمحافظة شرناق الحدودية مع العراق بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر دون أن يبلغ عن وقوع خسائر بشرية وفق معلومات أولية.

وذكرت قناة فضائية تركية إن الزلزال وقع تمام الساعة 52ر8, وأدى إلى انهيار منارة أحد الجوامع في البلدة, كما أثار حالة الهلع والخوف بين سكان البلدة الذين تركوا منازلهم ومحلاتهم التجارية وخرجوا على اثر ذلك الى الشوارع.

وشعر سكان البلدات والمحافظات التركية المجاورة لمدينة شرناق بالزالزال ايضا اضافة الى سماعه في مدن شمال العراق.

وكان زلزال وقع في محافظة موغلا غرب تركيا السبت الماضي بقوة 0ر6 درجة بمقياس ريختر ولكن في عمق البحر.