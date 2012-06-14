اليوم..« الدستورية » تحسم مصير شفيق والبرلمان

حالة من الطوارئ والاستعدادات الأمنية المكثفة يشهدها محيط المحكمة الدستورية العليا اليوم، الخميس، قبل انعقاد المحكمة للبت فى دستورية قانون العزل السياسى من عدمه، إضافة إلى البت فى الطعون المقدمة لحل البرلمان.

ويمنع هذا القانون كل من تولى منصباً رفيع المستوى في النظام السابق من ممارسة النشاط السياسي لمدة عشر سنوات، الأمر الذي من شأنه منع رئيس الوزراء سابقاً أحمد شفيق من التنافس على الرئاسة، ويأتي قرار المحكمة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بيومين، حيث يتنافس شفيق مع مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.



يشارك فى تأمين المحكمة، قوات من وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وقامت القوات بعمل كردون حديدى حول مقر مبنى المحكمة الدستورية، فيما انتشرت 4 مدرعات لتأمين المكان.