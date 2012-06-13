عريقات: عباس يدرس لقاء مسئولين « إسرائيليين » بينهم موفاز

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الأربعاء أن رئيس السلطة محمود عباس يدرس لقاء مسئولين "إسرائيليين" بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" شاؤول موفاز.

وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: "هناك احتمال لعقد لقاء فلسطيني "إسرائيلي" قريب لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لذلك".

وأضاف أن "الرئيس عباس يدرس موعد اللقاء وأسبابه وسنتابع الأمور قريبا".

ورجح مصدر فلسطيني مطلع أن يلتقي عباس وموفاز الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية عمان لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الجانبين منذ تشرين أول/ أكتوبر 2010.

وقال عريقات إن المسالة الآن لا تتعلق بوجود اتصالات أو لقاءات أو ما إلى ذلك. الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت المفاوضات عليها وقف الاستيطان وقبول حل الدولتين والإفراج عن الأسرى".

وتابع: "لا جدوى من أي لقاءات أو مفاوضات من دون الاستجابة هذه الاستحقاقات".

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت الثلاثاء عن مصادر إسرائيلية قولها، إن لقاء سيعقد بين عباس وموفاز خلال أيام.

وذكرت الصحيفة، أن موفاز التقى قبل يومين مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير لمناقشة إجراء اللقاء مع عباس، مشيرة إلى أن الاتصالات لترتيب اللقاء وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

ومن جهة أخرى يستقبل عباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 26 من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال عريقات إن الزيارة هامة جدا بالنسبة للجانب الفلسطيني خاصة أن روسيا عضو في مجلس الأمن الدولي وعضو في اللجنة الرباعية الدولية للسلام وهي قوة عظمي وتدعم المواقف الفلسطيني.

وأضاف "لروسيا ثقل كبير ولها وزن داعم للقضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالمطالبة بوقف البناء الاستيطاني الذي يدمر فعليا أي فرص للسلام في المنطقة".

ومن المقرر أن يفتتح بوتين مع عباس فعاليات الأسبوع الثقافي الروسي في "فلسطين" والمركز الثقافي الروسي في بيت لحم.