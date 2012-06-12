اسرائيل تعد معسكرات لتجميع المهاجرين الافارقة في النقب



كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسرائيل تهعمل على اعداد معسكر للاجئين الافارقة في صحراء النقب مشيرة الى ان المعدات الثقيلة التابعة للجيش الاسرائيلي تعمل على تسوية الارض لنشر الخيم لتكون المدن القادمة لمن يبقى من المهاجرين.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الثلاثاء فأن درجات الحرارة العالية والاجواء الملتهبة في صحراء النقب لم تثن الجيش الاسرائيلي عن الاستمرار في اعداد المدينة الجديدة للمهاجرين، حيث نقل خلال الايام الماضية العشرات من المعدات الثقيلة التي بدأت بتهيئة معسكر الجيش "كتسعوت"، في مقدمة لنشر المئات من الخيم لاستقبال المهاجرين الافارقة فيها، وقد باشر الجيش بتخطيط الطرق لتعبيدها في الموقع الذي بدأ الجيش يطلق عليه المدينة الجديدة للمهاجرين.

واضاف الموقع بأن اسرائيل سوف تقوم ببناء "مدينتين" في صحراء النقب للمهاجرين "معسكرين من الخيم مدينة" ، وستكون احدى هذه المدن والتي يقوم الجيش ببنائها تحت سيطرته المباشرة، والتي تقع اساسا على معسكر الجيش "كتسعوت"، وبحسب هذا المخطط فأنه سيعطى مساحة 4,5 متر مربع لكل مهاجر افريقي، وسوف يتم استيعاب 3000 مهاجر بعد الانتهاء من العمل في بناء هذه المدينة، ومن ثم سوف تتسع لاعداد أكبر من المهاجرين قد تصل الى 20 الف مهاجر