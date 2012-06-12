جامعة فلسطين عضواً في برنامج التأثير الأكاديمي التابع للأمم المتحدة

أعلن المهندس منير مرتجى نائب رئيس جامعة فلسطين للبرامج والعلاقات الخارجية انضمام الجامعة رسمياً إلي عضوية برنامج التأثير الأكاديمي التابع للأمم المتحدة.

وقال "مرتجى" أن المبادرة التي تضم في عضويتها أكثر من 700 مؤسسة أكاديمية عبر العالم هي مبادرة عالَمية تَجمع مؤسسات التعليم العالي في أرجاء العالم من أجل دعم عشرة مبادئ للأمم المتحدة مقبولة عالَمياً وخاصة في ميادين محو الأمية ومكافحة الفقر وحقوق الإنسان والمؤازرة وحل الأزمات والنزاعات والتنمية المستدامة وتوفير التعليم للجميع وتوفير الفرص وبناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي لمن يرغب بذلك والسلام العالمي والمواطنة.

وأكد أن الجامعة تعمل في عدة مجالات لتنمية وتطوير المجتمع ومكافحه الفقر والأمية وأنها بدأت فعلاً بالتخطيط لإنشاء برامج جديدة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الفاعلة في مختلف المجالات، واستقبلت مؤخراً العديد من الوفود الدولية والتي ناقشت مع الجامعة سبل التعاون المشترك في تنفيذ تلك المشاريع.

من جهة ثانية هنأ الدكتور سالم صبّاح رئيس جامعة فلسطين بغزة طلبة الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2011-2012، موضحاً أن كليات الجامعة ودوائرها المعنية قد أتمت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة وتوفير المناخ الملائم للدراسة.

وأكد "صبّاح" أن الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل رفد العملية التعليمية باحتياجات الجودة والتطوير والتحسين المستمر سعياً للارتقاء بالخدمات الأكاديمية والإدارية التي تقدمها الجامعة، واسهاماً في رفد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة علمية وعملية عالية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، معرباً عن تقديره لحرص الطلبة على الانتظام في الدراسة، وتمنى للطلبة والعاملين فصلاً دراسياً مليئاً بالعطاء والتميز والنجاح.