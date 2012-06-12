قلق صهيوني من دخول جنود الاحتلال لمدن الضفة بالخطأ

ذكر الموقع الإخباري "واللا" وبحسب معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإنه قد تبين خلال العام 2011م دخول ستة جنود إسرائيليين لأراضي السلطة الفلسطينية بالخطأ عندما كانوا في طريقهم لقاعدتهم العسكرية، في حين تضاعف العدد ليصل إلى 12 جندياً من الذين دخلوا أراضي السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي.

ووفقاً لمعطيات الجيش فإنه في جميع تلك الحالات تم حجز الجنود من قبل الشرطة الفلسطينية وبعد تحقيق قصير معهم يتم نقلهم إلى مكاتب الإدارة المدنية كل حسب مكان حجزه في كافة أنحاء مناطق الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مسئول أمني قوله "إنه هناك ثمة قلق حقيقي من هذه الظاهرة في أعقاب الإنذارات بخطف مدنيين إسرائيليين من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية"، كما ويشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة زعم جهاز الأمن العام "الشاباك" عن عدة خلايا مسلحة حاولت خطف جنود إسرائيليين ومدنيين.

الجدير بالذكر، أن أجهزة السلطة الفلسطينية قد أعادت مساء الأحد الماضي جندياً إسرائيلياً كان قد دخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية عن طريق الخطأ.