مرسي يتصدر تصويت المصريين في الخارج بـ75%

أظهرت نتائج انتخابات جولة الإعادة بجدة والتي تشمل غرب وجنوب وشمال غرب السعودية، أن المرشح محمد مرسي حصل على 48136 صوتاً بنسبة 90% من إجمالي الأصوات، بينما حصل المرشح أحمد شفيق على 5444 صوتاً بنسبة 10%.

وكان سفير مصر في الرياض محمود عوف قد أعلن مساء أمس نتائج انتخابات جولة الإعادة بالرياض، وقال: "إن المرشح محمد مرسي حصل على 74 ألفاً و70 صوتاً بنسبة 90% من بين 82 ألف صوت إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح أحمد شفيق على 7778 صوتاً بنسبة 10% من إجمالي عدد الأصوات.

وبإجمالي تصويت المصريين في الخارج يكون مرسي قد حصل على نسبة 75% من إجمالي الأصوات مقابل 25% لشفيق، وذلك وفقاً لما نشرته "بوابة الوفد" الإلكترونية.