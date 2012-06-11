البطيخ الأحمر.. غذاء ودواء

قال الرسول الكريم : ( البطيخ يغسل المثانة ، و يطهر المعدة )



المقصود بالمثانة هنا ، هي الكلى و الحالبين و المثانة ، و ليس المثانة وحدها فقط



إن تناول نصف بطيخة كبيرة قبل أي طعام ، يغسل الكلى من الأملاح ، و يساعد على التخلص من الحصوات و من التراب الصغير المحشور داخل كبيبات الكلى .



كما أن البطيخ يهدئ الأعصاب ، و يضفي البهجة على الإنسان في حر الصيف .



البطيخ هو العلاج الوحيد الفعال ، لمرضى ضيق المثانة العصبية ، لأنه يرخي عضلات المثانة ، و يوسع جدراها ، بالرغم من فشل العلماء في ابتكار دواء ناجح و فعال لمرض المثانة العصبية .



هذه الفوائد موجودة في البطيخ ، و موجودة أيضا في الفاكهة التي تشبه البطيخ ، مثل الشهد ، الأناناس ، الشمام



يذكر أن لب البطيخ بدون تسخين ، يحتوي على عنصر سيلينيوم ، المعروف بمحاربته للشيخوخة .



كما أن البطيخ يمنع جفاف الجسم من السوائل ، وما يحمله ذلك من مخاطر على الجسم من ضعف عام و شحوب في الوجه و أنيميا .



البطيخ هو الفاكهة الوحيدة ، القادرة على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة و اشعة الشمس ، لمدة شهر كامل في فصل الصيف بدون تلف سريع ، بسبب سماكة قشرته الخارجية و برودتها حتى في الحر الشديد ، فلا تفسد أو تتعفن مثلما يحدث في معظم أنواع الفواكه الأخرى ، هذا يدل على عظمة هذه الفاكهة ، و إعجاز الله الخالق الحكيم فيها .