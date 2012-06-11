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البطيخ الأحمر.. غذاء ودواء

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:17 - 11 يونيو 2012
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قال الرسول الكريم : ( البطيخ يغسل المثانة ، و يطهر المعدة )

المقصود بالمثانة هنا ، هي الكلى و الحالبين و المثانة ، و ليس المثانة وحدها فقط

إن تناول نصف بطيخة كبيرة قبل أي طعام ، يغسل الكلى من الأملاح ، و يساعد على التخلص من الحصوات  و من التراب الصغير المحشور داخل كبيبات الكلى .

كما أن البطيخ يهدئ الأعصاب ، و يضفي البهجة على الإنسان في حر الصيف .

البطيخ هو العلاج الوحيد الفعال ، لمرضى ضيق المثانة العصبية ، لأنه يرخي عضلات المثانة ، و يوسع جدراها ، بالرغم من فشل العلماء في ابتكار دواء ناجح و فعال لمرض المثانة العصبية .

هذه الفوائد موجودة في البطيخ ، و موجودة أيضا في الفاكهة التي تشبه البطيخ ، مثل الشهد ، الأناناس ، الشمام

يذكر أن لب البطيخ بدون تسخين ، يحتوي على عنصر سيلينيوم ، المعروف بمحاربته للشيخوخة .

كما أن البطيخ يمنع جفاف الجسم من السوائل ، وما يحمله ذلك من مخاطر على الجسم من ضعف عام و شحوب في الوجه و أنيميا .

البطيخ هو الفاكهة الوحيدة ، القادرة على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة و اشعة الشمس ، لمدة شهر كامل في فصل الصيف بدون تلف سريع ، بسبب سماكة قشرته الخارجية و برودتها حتى في الحر الشديد ، فلا تفسد أو تتعفن مثلما يحدث في معظم أنواع الفواكه الأخرى ، هذا يدل على عظمة هذه الفاكهة ، و إعجاز الله الخالق الحكيم فيها .

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