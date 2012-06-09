الإفراج عن الأسير ناصر شوكة بعد اعتقال إداري دام 3 سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، عن الأسير ناصر شوكة (43 عاماً) من بيت لحم، وذلك بعد اعتقال إداري دام ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال تعمدت تجديد الاعتقال الاداري للاسير المحرر شوكة 12 مرة متتالية دون دون تقديمه للمحاكمة أو توجيه لائحة اتهام بحقه.

ونظمت جمعية الأسرى المحررين بمحافظة بيت لحم حفل استقبال للأسير شوكة الذي افرج عنه من سجن "ريمون" المركزي، حيث احتشد افراد عائلته والعشرات من رفاقه عند حاجز "النشاش" المقام عند مدخل بيت لحم ومن ثم انطلقت مسيرة سيارات جابت عددا من شوارع بيت لحم، وصولاً الى منزل الأسير المحرر في حي الفواغرة بالمدينة.