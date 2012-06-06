الانتقالي والدفاع ينفيان خبر هروب سيف الإسلام إلى النيجر

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الليبي محمد الحريزي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية عادل البرعصي، أن سيف الإسلام القذافي المحتجز لدى الزنتان يتمتع بصحة جيدة في ظل حراسة مشددة من قبل أعضاء الكتيبة القائمة على حراسته في الزنتان، نافيين الخبر الذي تناقلته بعض الوسائل الإعلامية والذي يفيد بهروب سيف الإسلام.

وكانت مصادر إعلامية تناقلت أنباء تفيد بأن سيف الإسلام تمكن من الهروب من معتقله، وأن طائرته وصلت إلى مطار النيجر، مضيفةً أن مستشاره الخاص، محمد رشيد، قام بمساعدته ليتمكن من الهروب.