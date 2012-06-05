توحيد تسعيرة الأدوية في صيدليات قطاع غزة

قررت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء توحيد أسعار الأدوية على مستوى كافة الشركات والمخازن والصيدليات العاملة في مجال الأدوية.

وقال مدير عام الصيدلة ، منير البرش في بيان له اليوم الثلاثاء 'إن القرار يأتي ضمن توجيهات مسئول الصحة باسم نعيم بهدف تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين من خلال تخفيض أسعار الأدوية التي كانت تباع بأغلى من قيمتها الحقيقية وفقاً لأسعار كانت تفرضها الشركات والمؤسسات'.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسات مطولة وعمل دؤوب استمر لأكثر من عامين عملت خلاله اللجنة الدوائية عبر اجتماعات لها لدراسة أسعار الأدوية وتحديد السعر المناسب، مبيناً أن ذلك أسهم في خفض أسعار الأدوية بنسبة من 5% إلى 30%.

وأوضح أن الأسعار الجديدة مناسبة للشركات والصيدليات المختصة في بيع الأدوية وجاءت بالتوافق مع الجميع، منوهاً إلى أن اجراءات قانونية ستتخذ في حال ثبت وجود تلاعب بالأسعار من قبل مؤسسات بيع الدواء.

ونوه إلى أنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستكون كافة الأدوية في الصيدليات مسعرة بأسعار موحدة من قبل الصحة، مبيناً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان أسعار الأدوية على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وذكر أن أسعار الأدوية مرنة وقابلة للتعديل في حال طرأ أي ارتفاع على الأسعار على المستويات العالمية.