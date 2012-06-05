العوض :انتخابات المجلس الوطني: الوطن دائرة والشتات من 6 الى 8 دوائر

أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو لجنة اعداد الانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير أن اللجنة انهت اعمالها واتفقت على اعتماد الوطن كدائرة انتخابية واحدة واعتماد الشتات الفلسطيني من 6 الى 8 دوائر انتخابية .

وقال العوض في تصريح صحفي ان اللجنة رفعت توصية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان تتواصل مع جامعة الدول العربية والدول الاجنبية المضيفة للاجئين للوقوف على رأيها بما يتعلق بإجراء الانتخابات اما بالنسبة للبلاد التي يتعثر فيها إجراء الانتخابات سيتم اللجوء للتوافق.

وبخصوص مشاركة المرأة في انتخابات الوطني أوضح العوض انه تم تخصيص مواقع متقدمة للمرأة في القوائم على ان تحتل مواقعا في الثلاثة مقاعد الاولى ومن ثم في المقاعد الاربعة التي تليها ومن ثم في الخمسة مقاعد التي تليها .

واضاف العوض انه تم تخفيض سن الترشح للشباب الي سن 25 عاما لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية .

واشار العوض ان اللجنة اتفقت على التزام القوائم المرشحة لانتخابات المجلس الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، كما تم الاتفاق على ان يتم تشكيل لجنة عليا للاشراف على انتخابات المجلس الوطني وتفوض صلاحيات الاشراف على انتخابات الداخل للجنة الانتخابات المركزية .

ونوه العوض ان اللجنة توافقة على الغالبية العظمى من مواد القانون وسيتم رفع ما تم الاتفاق عليه للجنة القانونية لصياغتها قانونيا ومن ثم رفعه للجنة التفيذية مشيرا الى ان قضية نسبة الحم وطريقة توزيع المقاعد سيتظر بها لاحقا مضيفا ان اللجنة سبق وان احالت مسالة شكل الربط بين المجلس الوطني والتشريعي للجنة العليا لمنظمة التحرير .

وتابع العوض انه جرى الاتفاق على معايير اختيار اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني وطريقة متابعتها لمجمل العملية الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية وكذلك قضاة المحكمة الانتخابية على أن تضمن الشفافية والنزاهة والحيادية .