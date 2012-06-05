إقلاع أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

أقلعت الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية "سولار إمبالس" فجر الثلاثاء من العاصمة الإسبانية مدريد متوجهة إلى الرباط بالمملكة المغربية في أول رحلة لها عابرة للقارات, حسب ما أفاد به مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وأقلعت الطائرة، التي يقودها السويسري برنار بيكار أحد مؤسسي هذا المشروع، من مطار مدريد، وستحلق سولار إمبالس على ارتفاع 3600 متر باتجاه إشبيلية (جنوب إسبانيا), على أن تقطع بعدها مضيق جبل طارق على ارتفاع 8500 متر لتحط في الرباط بعد ذلك.

والطائرة المصنوعة من ألياف الكربون لا تستهلك أي وقود، وهي مجهزة بأربعة محركات كهربائية تبلغ قوة كل واحد منها عشرة أحصنة تغذيها 12 ألف خلية ضوئية كهربائية تغطي جناحها الضخم, وتخزن الطاقة في البطاريات، الأمر الذي يسمح لها بالطيران خلال الليل.

وطول هذه الطائرة الشمسية يماثل طول طائرة إيرباص أي 340، أي نحو 63.4 مترا, لكن وزنها لا يتجاوز 1600 كيلوغرام، أي وزن سيارة متوسطة الحجم.