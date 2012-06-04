تمثيل إسرائيلي متدنٍ في مؤتمر « دافوس » المنعقد في تركيا

من المتوقع أن يشارك مساء اليوم الاثنين عدد من رؤساء دول الشرق الأوسط وحوض البلقاء ومئات رجال الأعمال في مؤتمر "دافوس" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط الذي سيفتتح في مدينة اسطنبول التركية.

وبحسب صحيفة معاريف فإن المؤتمر سيناقش الازدهار الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي وتأثرها بالأزمة المالية التي تمر في دول اليورو، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان سيحضر المؤتمر بصفته ضيف المؤتمر.

وكانت المؤتمرات السابقة تتميز باللقاءات بين رجال الأعمال الإسرائيلية وبين رجال أعمال مصريين ودول من الخليج العربي والسلطة الفلسطينية بخلاف ما سيشهده المؤتمر الذي سيعقد اليوم بسبب التوترات بين "إسرائيل" وتركيا فضلاً عن مشاركة متدنية على المستوى السياسي من قبل "إسرائيل".

وتعتبر الصحيفة أن المؤتمر سيشهد مصالحة بين أردوغان والمنتدى الاقتصادي "دافوس" خاصة بعد أن ترك رئيس الحكومة التركية أردوغان المؤتمر الذي جرى في سويسرا في يناير عام 2009م بعد مشادة كلامية بينه وبين الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيرس في أعقاب الحرب على قطاع غزة.