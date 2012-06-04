تشييع جثمان الشهيد سراقة قديح بعبسان الكبيرة

شيعت جماهير بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد سراقة رشاد قديح (18 عاما) الذي ارتقى متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية قبل ثلاثة أيام.

وانطلق موكب الشهيد من مستشفى غزة الأوروبي جنوب المحافظة باتجاه منزله في البلدة، حيث ألقى ذووه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم نقل محمولا على الأكتاف إلى المسجد، حيث أديت صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة العائلة وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وكان الشهيد قديح أصيب بجروح خطيرة عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية صباح يوم الجمعة الماضية، دراجة نارية 'توكتوك' كان يستقلها بصحبة اثنين آخرين من عائلته استشهد أحدهما على الفور.