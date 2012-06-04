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الاحتلال يعتقل 7 شبان من الضفة المحتلة ومواجهات في نابلس

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 05:43 - 04 يونيو 2012
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اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين 7 شبان فلسطينيين في الضفة المحتلة واقتادهم الى جهات غير معلومة .

وقال موقع المستوطنين 7 انه تم اعتقال شاب واحد من بين السبعة من مدينة نابلس حيث وقعت مواجهات عنيفة بين عدد من الشبان المدافعين عن الشاب وقوات الاحتلال , حيث ألقيت  زجاجات حارقة وحجارة ولم يصب احد من جنود الاحتلال والشبان , وفق موقع الاحتلال.

وأشار الموقع انه تم اعتقال شابين آخرين من قلقيلية تم اعتقال 3 شبان وفي سلفيت وفي السموع قرب الخليل تم اعتقال فلسطيني آخر تم نقل جميعهم للتحقيق معهم.

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