ميدان مسؤول المفاوضات لاعادة شاليط ينهي خدمته في « الموساد »

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له ان دافيد ميدان، مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوثه الخاص في المفاوضات لإعادة الجندي جلعاد شاليط، قرّرإنهاء خدمته في الموساد والانتقال إلى العمل في القطاع الخاص.



وقال"خدم ميدان في الموساد خلال 35 عاماً وشغل مناصب قيادية وعملياتية في اسرائيل والخارج. وبناءً على طلب رئيس الوزراء، سيواصل ميدان العمل على ملف الأسرى والمفقودين وسيؤدي أي دور آخر سيلقى على عاتقه".



وقال نتنياهو في هذا الصدد "باسمي وباسم اسرائيل أشكر دافيد ميدان على العمل الدؤوب والمهم الذي قام وسيقوم به من أجل إعادة الأسرى والمفقودين إلى عائلاتهم".