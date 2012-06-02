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عريقات: الدول العربية تمنح السلطة شبكة أمان مالية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 16:08 - 02 يونيو 2012
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وافقت الدول العربية السبت على منح السلطة الفلسطينية "شبكة امان مالية" في حال قيام حكومة الاحتلال بحجز الاموال المستحقة للسلطة والتي تقدر بمئة مليون دولار شهريا، حسبما افاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وقال عريقات في اعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية، إن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع "بطلب اعتماد شبكة امان مالية في حال قام الطرف الاسرائيلي بابتزازنا بحجز اموال الضرائب والعائدات المقدرة بمئة مليون دولار شهريا".

واضاف "هذا المبلغ طلبناه كشبكة امان من الاشقاء العرب وتم الاتفاق عليه ونتمنى متابعة الموضوع حتى يصار تحويل القرارات الى آليات تنفيذ".

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