قائد سلاح المشاة بالجيش الإسرائيلى نجا من الموت بأعجوبة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قائد سلاح المشاة بالجيش الإسرائيلى الجنرال سامى ترجمان قد نجا من الموت بأعجوبة هو ومجموعة من الضباط الرفيعين الذين كانوا برفقته، بعد اصطدام طائرتهم التى كانوا يستقلونها بطائر النسر.



وأوضحت يديعوت أن طائرة مروحية من نوع "بلاك هوك" كان على متنها قائد سلاح المشاة وعدد من الضباط الرفيعين فى الجيش هبطت مساء أمس الخميس اضطرارياً على الأرض، بعد اصطدام طائر بجناح الطائرة العلوى، وتسبب بأضرار لها أجبرتها على الهبوط.



وأضافت الصحيفة العبرية أنه قد تبين من التحقيقات الأولية للجيش أن الطائر اصطدام فى الجزء العلوى من الطائرة، مما أسفر عن إحداث أضرار تكتيكية، ولكن الطيار فضل الهبوط بالطائرة اضطرارياً خشية على حياة الضباط الذى كان يقلهم.



وأشارت يديعوت إلى أن قائد سلاح المشاة والضباط الرفيعين كانوا قد استقلوا الطائرة لحضور السباق الضخم الذى يجريه الجيش فى أكاديمية الضباط، وبعد الحادثة قرر ترجمان مواصلة الطريق للسباق عن طريق البر بالسيارات.