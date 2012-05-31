الاحتلال يبعد جثمان شهيد من الخليل إلى غزة

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد أحمد سلمان مغنم الزغارنة الملقب بـ"خالد ابو زياد" إلى قطاع غزة بعد أن رفضت تسليمه إلى ذويه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحفي الخميس هذه الخطوة بالخطيرة والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبة بإعادة جثمانه إلى الخليل لدفنه بين ذويه وأهله ورفاقه.



وذكرت الجبهة أن الزغارنة هو أحد كوادرها العسكريين وأبطال العمليات الفدائية في السبعينات من القرن الماضي، مباركة استرداد جثامين 91 شهيدا من "مقابر الأرقام".



وشددت على أن الإفراج عن جثامين الشهداء يعتبر انتصاراً لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل حريته وكرامته، وجزءًا من معركة الإفراج الشامل عن جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.



وثمنت جهود الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وجهود اللجان الوطنية والحقوقية والجهود الرسمية التي قادت إلى هذا الإنجاز العظيم للشهداء أولا ولذويهم وللشعب الفلسطيني.



ودعت الجبهة إلى تضافر الجهود الوطنية الرسمية والأهلية لضمان الإفراج عن رفات جميع الشهداء المحتجزين لدفنهم بشكل ينسجم مع التعاليم الدينية والاجتماعية، ويليق بمكانتهم السامية في وجدان جميع ابناء الشعب الفلسطيني.



وكان الشهيد الزغارنه مقاتلاً في صفوف الثورة الفلسطينية، وشارك في عملية الشهيدة لينا النابلسي البطولية التي تبنتها الجبهة الديمقراطية في 18 أيار 1976 حيث اشتبكت دوريتهم مع قوات الاحتلال في مستوطنة الحمرا المقامة على التراب الوطني الفلسطيني في غور الأردن.



وذكرت الجبهة في بيانها أن الاشتباك دام لعدة ساعات فقتل عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين وجرح عدد آخر، بينما استشهد منفذو العملية الثلاثة وهم أحمد الزغارنة وحافظ أبو زنط ومشهور العاروري .