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تعليم غزة تعلن نتائج التوظيف اليوم

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 06:17 - 31 مايو 2012
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أعلن وزير التربية والتعليم العاليبحكومة غزة د. أسامة المزيني أن وزارته ستنشر اليوم الخميس 31-5-2012 نتائج علامات الامتحان التحريري للمتقدمين للوظائف التدريسية للعام الدراسي 2012-2013.

كما أعلن د. المزيني أن وزارته وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام قد حددت أعداد المرشحين للمقابلات الشخصية بعشرة أضعاف الاحتياجات الفعلية للوزارة من الوظائف التدريسية حسب التخصصات المختلفة ذكوراً وإناثاً.

ونوَّه د. المزيني إلى أن الحصول على النتائج يكون من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي www.mohe.psوكذلك موقع ديوان الموظفين العام www.diwan.ps

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