وفاة قيادي بالجبهة الشعبية بعد صراع مع المرض

توفي عصر اليوم الخميس محمود الغرباوي عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية سابقا وعضو قيادي في قطاع غزة بعد صراع مع مرض عضال في مستشفى الشفاء بغزة.

محمود محمد الغرباوي من مواليد 1951 في مخيم النصيرات ويسكن في مخيم البريج بقطاع غزة ، وأعتقل ثلاث مرات وأمضى 21 عاماً في السجون الإسرائيلية، وعمل سابقا بوزارة الإعلام بغزة.

ويعتبر الفقيد الغرباوي والذي كان يتولى مسؤولية الجبهة الشعبية قبل وفاته في مخيم البريج من القيادات الوطنية الوحدوية التي تحضى باحترام وتقدير من كافة أبناء شعبنا وفصائله.

وأمضى الفقيد الغرباوي الذي استشهد شقيقه فتحي في 1985 أكثر من 21 عاما متنقلا في سجون الاحتلال وفي تلك الفترة كان علما من رواد أدب السجون بسبب عشقه وحبه للأدب والشعر والكتابة.

ويعتبر الغرباوي من المدافعين الأشداء عن قضية اللاجئين والتمسك بحق العودة.

هذا وسيتم تشييع جثمانه الطاهر مساء اليوم.