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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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خلة يكشف عن نية « إسرائيل » تسليم 70 جثمانا آخرين منتصف الشهر القادم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:18 - 30 مايو 2012
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 كشف رئيس لجنة استرداد جثامين الشهداء سالم خلة، مساء اليوم الأربعاء عن نية الاحتلال الصهيوني الإفراج عن 70 من جثامين الشهداء من مقبرة الأرقام الصهيونية.

وقال خلة في تصريح لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، : إن الوعد الإسرائيلي بالإفراج عن 70 جثمان جاء بعد اتفاق مبدئي بين السلطة الفلسطينية برام الله ووزراء إسرائيليين.

وأكد أن الحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق سيتم بعد إتمام المرحلة الأولي التي ستنفذ غداً الخميس بالإفراج عن 100 جثمان.

وأوضح أن الإفراج الإسرائيلي عن جثامين الشهداء يأتي بعد الضغط التي مارسته الحملة لاسترداد جثامين الشهداء على المستوى السلطة والعربي.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الصهيوني ستفرج غداً الخميس عن 100 جثمان من مقبرة الأرقام لتسليمها لذويهم.

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