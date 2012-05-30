نقابة الصحفيين بغزة تدين استدعاء الامن الوقائي للصحفي المحرر العصا

استهجنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بغزة الطريقة التي يتم التعامل بموجبها مع الصحفي الفلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية،مؤكدة أن المفترض أن يتم تكريم الصحفي المحرر من سجون الاحتلال يتم تكريمه وليس ملاحقته , وذلك تعليقاً على استدعاء قوات الأمن الوقائي بالضفة للزميل الصحفي صهيب عزيز العصا (26 عاما) بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت النقابة في بيان صحفي لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه وقوفها الكامل إلى جانب الصحفي العصا موجهةً له التحية، لاعتقاله من قبل الاحتلال على خلفية عمله الصحفي الخادم للقضية الفلسطينية.

وطالب النقابة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والشخصيات الوطنية بالعمل فورا على وقف هذه المهزلة والقتل المتسارع للكلمة الحرة في الضفة الغربية، والخروج من حالة صمت القبور التي تلف موقف بعض تلك المؤسسات حينما يتعلق الأمر بالحريات الإعلامية وعمل الصحفيين.

وعبرت النقابة عن استغرابها الشديد من التوقيت الذي يتم فيه استدعاء الصحفيين وملاحقتهم في ظل الحديث عن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتعزيز الحريات، واعلان الحكومة في رام الله اطلاق الجوائز الإعلامية، متسائلة عن السبب الذي يدفع الأمن الوقائي لاستدعاء صحفي فلسطيني بعد أيام قليلة من الافراج عنه من سجون الاحتلال.

وأكدت على أن هذه الممارسات والملاحقات والانتهاكات المستمرة لحقوق الصحفيين لن تُفلح في ثنيهم عن مواصلة مهمتهم النبيلة التي أقسموا على تأديتها على أكمل وجه خدمة لقضيتهم العادلة وانتصار لحقوقهم المسلوبة.

الجدير ذكره أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة أرسل استدعاء للزميل الصحفي صهيب عزيز العصا (26 عاما) بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالب الوقائي في بلاغ الاستدعاء الصحفي العصا بالتوجه إلى مقره في مدينة بيت لحم في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء