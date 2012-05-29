توغل محدود لدبابات الاحتلال شرق خانيونس

توغلت عدة آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين في بلدة القرارة، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن ثلاث جرافات مدعومة بست دبابات انطلقت من موقع 'كسوفيم' على الشريط الحدود شرق البلدة، صوب أراضي المواطنين الزراعية، وأطلقت ثلاث قذائف دخانية، ونار كثيف في المنطقة.

يذكر أن آليات الاحتلال تتوغل بشكل شبه يومي في أراضي المواطنين الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجبرهم على مغادرتها بإطلاق النار تجاههم.