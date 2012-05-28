اعتقالات « اسرائيلية » تستهدف الطلبة قبيل بدء امتحان التوجيهي

استنكرت وزارة التربية والتعليم برام الله، قيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات، واعتداءات ضد الطلبة والمدارس في الضفة الغربية، بالتزامن مع بدء الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

ونددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، باعتقال الطالب مهند البكري من الصف الثامن من مدرسة المتنبي الأساسية في محافظة الخليل، والطالب في الصف العاشر محمد نصار، من مدرسة مادما الثانوية بنابلس، والطالب أحمد نصار من الصف التاسع من مدرسة بيتا الثانوية بمحافظة نابلس ايضاً، والطالب سعيد عليان، من الصف العاشر في مدرسة الدوحة الثانوية ببيت لحم، واقتحام مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية في محافظة قلقيلية، حيث حاصر جنود الاحتلال المدرسة، أمس الاحد، منذ ساعات الصباح الأولى واقتحموا ساحاتها ودخلوا صفوفها، الأمر الذي حال دون مواصلة سير الدوام المدرسي، عوضا عما رافق ذلك من ترهيب للطلبة، بعد القاء قنابل الصوت، والغاز المسيلة للدموع.

وناشدت الوزارة كافة المنظمات والهيئات الدولية التدخل، والعمل الجاد لحماية الطلبة والعملية التعليمية من هذه الاعتداءات، وضمان حق الطلبة في التعليم الآمن، لا سيما في ظل التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة.