« جيم أوفر..مش هنلبس البلوفر » هتافات بالتحرير احتجاجا على نتيجة الانتخابات

تجمع قرابة 500 شخص فى صينية ميدان التحرير، متظاهرين احتجاجا على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ودخول الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، معتبرين أنه أحد أركان النظام السابق، مستنكرين احتمالية توليه منصب رئيس الجمهورية باعتباره "قاتل" -على حد وصفهم-.



وردد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد تطهير القضاء"، "حرية حرية"، "سامع أم شهيد بتنادى.. الداخلية قتلوا ولادى.. عايزة حقى وحق ولادى". ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "جيم أوفر.. مش هنلبس البلوفر"، "يسقط يسقط البلوفر"، "كلاكيت تانى مرة.. الشعب يريد إسقاط النظام".



وأبدى بعض المارة بميدان التحرير، اعتراضهم وغضبهم من التظاهر، بعد أن احتكم الشعب لنتيجة الانتخابات والصندوق، ولم تتسبب المظاهرات حتى الآن فى إعاقة الحركة المرورية بميدان التحرير.